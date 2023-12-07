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Haberler Fotohaber KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:31

KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Plastik boru ve ekleme parçaları üretimi alt yapı projelerine destek veren Kuzey Boru A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka arzı onaylanan şirketin talepleri toplanmaya başladı. Halka arz onayı aldığı bildirilmesiyle birlikte yatırımcılar tarafından "Kuzey Boru halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Sorularına yanıt aranmaya başladı. Halka arz fiyatı 36,20 TL olan şirket eşit dağıtım yapıyor. Peki; Kuzey Boru kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Kuzey Boru halka araz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kuzey Boru A.Ş. halka arz bilgileri dikkat çeken konular arasında. Aralık ayında açıklanan 3 yeni şirketten biri olan Kuzey Boru talep toplamaya başlıyor. Sürecin ardından şirket, KBORU Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Talep toplama tarihleri bugün başlayacak olan Kuzey Boru hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Tüm ayrıntılar…

KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

KUZEY BORU TOPLAMA TARİHLERİ| KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre Kuzey Boru halka arzı için talep toplama işlemleri bugün 7 Aralık Perşembe günü saat 10.30 itibarıyla başlayacak ve 8 Aralık Cuma günü sona erecek.

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KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

KUZEY BORU HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar, 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Kuzey Boru izahname bilgilerine şirket "tamamen eşit dağıtım" yapacak.

KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru A.Ş. 24.000.000 Lot dağıtacak.

Bu şekilde Kuzey Boru 20.000.000 TL değerinde artışa giderek, sermayesini 100.000.000 TL'ye çıkarmaya hazırlanıyor.

KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

KUZEY BORU HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kuzey Boru A.Ş. tarafından henüz onaylı bir izahname yayımlanmadı. Bu sebeple şirketin katılım hassasiyeti olan yatırım için uygun olup olmadığı netleşmedi. Onaylı izahname yayımlandığı zaman katılım endeksine uygunluğunu paylaşacağız.

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