Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:31

KUZEY BORU HALKA ARZ OLUYOR! Kuzey Boru A.Ş halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Plastik boru ve ekleme parçaları üretimi alt yapı projelerine destek veren Kuzey Boru A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka arzı onaylanan şirketin talepleri toplanmaya başladı. Halka arz onayı aldığı bildirilmesiyle birlikte yatırımcılar tarafından "Kuzey Boru halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Sorularına yanıt aranmaya başladı. Halka arz fiyatı 36,20 TL olan şirket eşit dağıtım yapıyor. Peki; Kuzey Boru kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Kuzey Boru halka araz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.