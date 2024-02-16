Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak yatırımcıların gündeminde. SPK bilgilerine göre LMKDC koduyla halka açılan şirketin borsa işlem tarihi sorgulanıyor. 155 milyondan fazla lot dağıtan Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; Limak halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar.