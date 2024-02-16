Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:57
Limak halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 16 Şubat Cuma günü talep toplama süreci tamamlanan şirket ve yatırımcıları sonuçlara odaklandı. Son gün şansını değerlendirmek isteyenler şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile ilgili bilgileri alıyor. LMKDC borsa işlem tarihi gündemde. Peki; Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir, hangi bankalarda var, Limak halka arz ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...