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Haberler Fotohaber Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:57

Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

Limak halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 16 Şubat Cuma günü talep toplama süreci tamamlanan şirket ve yatırımcıları sonuçlara odaklandı. Son gün şansını değerlendirmek isteyenler şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile ilgili bilgileri alıyor. LMKDC borsa işlem tarihi gündemde. Peki; Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir, hangi bankalarda var, Limak halka arz ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...

Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak yatırımcıların gündeminde. SPK bilgilerine göre LMKDC koduyla halka açılan şirketin borsa işlem tarihi sorgulanıyor. 155 milyondan fazla lot dağıtan Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; Limak halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar.

Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

LİMAK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanacak. 14 Şubat itibarıyla alınmaya başlanan talepler 16 Şubat itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket LMKDC borsa kodu ile işlem görecek.

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Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

LİMAK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 14-15-16 Şubat 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 155,930,000

Hisse Fiyatı: 16,20 TL

Bist Kodu: LMKDC

Halka Arz Büyüklüğü: 2,52 Milyar TL

Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

Yıldız Pazar'da işlem görecek Limak halka arz yüzde 30.21 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LMKDC borsa işlem tarihi! Limak Doğu Anadolu Çimento kaç lot verir?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)
- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)
- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)
- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)
- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)
- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)
- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)
- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

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