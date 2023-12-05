Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Son dakika Mega Metal halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri belli oldu. Mega Metal 53 milyon lot dağıtımı yapacak. Yatırım yapmak isteyen kişiler, Mega Metal Sanayi talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gibi detayları araştırıyor. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte talep toplama süreci hakkında detaylı bilgiler...