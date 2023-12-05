Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Mega Metal hisse fiyatı 28,30 TL olarak belirlenmiş olup halka arz açıklık oranı ise yüzde 23,68 olacak. Talep toplama süreci ardından şirket, ''MEGMT'' hisse sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar Mega Metal Sanayi talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığını sorguluyor. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte MEGMT halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım sayısı...