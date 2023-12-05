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Haberler Fotohaber Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 00:43 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 00:43

Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Son dakika Mega Metal halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri belli oldu. Mega Metal 53 milyon lot dağıtımı yapacak. Yatırım yapmak isteyen kişiler, Mega Metal Sanayi talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayısı gibi detayları araştırıyor. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte talep toplama süreci hakkında detaylı bilgiler...

Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Mega Metal hisse fiyatı 28,30 TL olarak belirlenmiş olup halka arz açıklık oranı ise yüzde 23,68 olacak. Talep toplama süreci ardından şirket, ''MEGMT'' hisse sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar Mega Metal Sanayi talep toplama tarihleri ve katılım endeksine uygun olup olmadığını sorguluyor. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte MEGMT halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım sayısı...

Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || MEGA METAL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Mega Metal halka arzı için talep toplama işlemleri 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

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Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 TL değerli nominal paylar 28,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak.

Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL HİSSE KODU NE?

Mega Metal, "MEGMT" Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirket, halka arz yoluyla 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini 265.000.000 TL'ye çıkaracak.

Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL KAÇ LOT VERİR?

Mega Metal 53.000.000 lot verirken ek pay ise 9.750.000 lot olacak. Şirketin halka arz açıklık oranı ise yüzde 23,68 olarak açıklandı.

Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot

- Ortak Satışı : 9.100.000 Lot (Cüneyt Ali Turgut)

- Ortak Satışı : 3.900.000 Lot (Abdullah Turgut)

- Ek Ortak Satışı : 6.825.000 Lot (Cüneyt Ali Turgut)

- Ek Ortak Satışı : 2.925.000 Lot (Abdullah Turgut)

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