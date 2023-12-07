Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
09:43
MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal (MEGMT) halka arz katılım endeksine uygun mu?
Mega Metal talep toplama işlemleri bugün saat 09.00 itibariyle başladı. 7-8 Aralık tarihinde halka arz olan şirketin fiyat aralığı 28,30 TL olarak açıklanırken, kaç lot vereceği ve halka arz büyüklüğü merak ediliyor. Mega Metal halka arz dışında 2 şirket daha bugün talep toplama işlemlerine başladı. Peki, Mega Metal (MEGMT) halka arz katılım endeksine uygun mu? MEGMT halka arz ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek?