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Haberler Fotohaber MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal (MEGMT) halka arz katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:43

MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal (MEGMT) halka arz katılım endeksine uygun mu?

Mega Metal talep toplama işlemleri bugün saat 09.00 itibariyle başladı. 7-8 Aralık tarihinde halka arz olan şirketin fiyat aralığı 28,30 TL olarak açıklanırken, kaç lot vereceği ve halka arz büyüklüğü merak ediliyor. Mega Metal halka arz dışında 2 şirket daha bugün talep toplama işlemlerine başladı. Peki, Mega Metal (MEGMT) halka arz katılım endeksine uygun mu? MEGMT halka arz ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek?

MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal MEGMT halka arz katılım endeksine uygun mu?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK başvurusu onaylanan şirketin payları dağıtıma çıkıyor. Yatırımcılar bülteni kontrol etmeye başladı. Halka arzın büyüklüğü, hisse fiyatı gibi konu başlıkları yatırım üzerinde etkili oluyor. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...

MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal MEGMT halka arz katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL HALKA ARZ NE ZAMAN, NE KADAR SÜRECEK?

Mega Metal (MEGMT) halka arzda talep toplama başladı. 7 Aralık saat 09.00'da başlayan işlemler, 8 Aralık saat 17.00'da son bulacak.

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MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal MEGMT halka arz katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL SANAYİ HALKA ARZ OLUYOR! (MEGMT)

Mega Metal halka arz fiyatı ne kadar?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı.

Halka arz büyüklüğü: 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor.

MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal MEGMT halka arz katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL KAÇ LOT VERECEK?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş, 53.000.000 Lot pay verirken, 9.750.000 Ek Lot verecek.

2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)

2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)

3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)

3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)

3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)

4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)

MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal MEGMT halka arz katılım endeksine uygun mu?

MEGA METAL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Henüz şirket onaylı izahnamesi yayınlanmadığı için bu bilgiye erişilemiyor.

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