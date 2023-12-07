MEGA METAL TALEP TOPLAMA BAŞLADI! Ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek? Mega Metal (MEGMT) halka arz katılım endeksine uygun mu?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK başvurusu onaylanan şirketin payları dağıtıma çıkıyor. Yatırımcılar bülteni kontrol etmeye başladı. Halka arzın büyüklüğü, hisse fiyatı gibi konu başlıkları yatırım üzerinde etkili oluyor. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...