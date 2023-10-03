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Haberler Fotohaber Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? (MEKAG) Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.10.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:03

Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? (MEKAG) Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. . Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama tarihleri son dakika belli oldu. Bu hafta başlayacak olan talep toplama işlemlerine katılmak isteyen yatırımcılar, "Meka Beton halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?" sorusu yanıt arıyor. Meka Beton halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu belli olurken, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracı kurum olarak belirlendi. Şirket, talep toplama işlemi sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot verir? İşte konu hakkında detaylar

Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı sorusu son dakika yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve hisse kodu belli oldu. Bu noktada, "Meka Beton halka arz kaç lot verir, talep toplama ne zaman?" sorusu yanıt aramakta. İşte, konu hakkında detaylar

Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

MEKA BETON HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANDI!

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.

SPK'nın 28 Eylül günü yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Meka Beton, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.

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Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edileceği belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 5 - 6 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

MEKA BETON HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

Eşit dağıtım yapılacak olan Meka Beton halka arzın büyüklüğü 422 milyon TL olacak.

Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Meka Beton Santralleri'nin halka arz açıklık oranı 25,44%'dür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır.Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor. Dağıtım türünün ise eşit olacağı belirtildi. Meka Beton Santralleri şirketinin 5 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%'i Mehmet Kaybal, 5%'i Sinan Kaybal, 5%'i Kerem Kaybal, 5%'i Selma Kaybal ve 5%'i Şener Köken'e aittir.

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