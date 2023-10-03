Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? (MEKAG) Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. . Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama tarihleri son dakika belli oldu. Bu hafta başlayacak olan talep toplama işlemlerine katılmak isteyen yatırımcılar, "Meka Beton halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?" sorusu yanıt arıyor. Meka Beton halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu belli olurken, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracı kurum olarak belirlendi. Şirket, talep toplama işlemi sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot verir? İşte konu hakkında detaylar