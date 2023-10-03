Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, talep toplama başladı mı, ne zaman başlar? (MEKAG) Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı sorusu son dakika yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve hisse kodu belli oldu. Bu noktada, "Meka Beton halka arz kaç lot verir, talep toplama ne zaman?" sorusu yanıt aramakta. İşte, konu hakkında detaylar