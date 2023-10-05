Giriş Tarihi: 05.10.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 09:53

Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? (MEKAG) Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusunu onaylamasıyla birlikte talep toplama işlemleri başlamış durumda. Bu noktada yatırımcılar, Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" sorusu gündemdeki yerini aldı. MEKAG bist kodlu halka arzın açıklığı %27.04 olarak belirlenirken, şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek ve talep toplama Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek. Peki, Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Meka Beton halka arz ne zaman? İşte detaylar