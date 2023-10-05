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Haberler Fotohaber Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? (MEKAG) Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.10.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 09:53

Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? (MEKAG) Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusunu onaylamasıyla birlikte talep toplama işlemleri başlamış durumda. Bu noktada yatırımcılar, Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" sorusu gündemdeki yerini aldı. MEKAG bist kodlu halka arzın açıklığı %27.04 olarak belirlenirken, şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek ve talep toplama Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek. Peki, Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Meka Beton halka arz ne zaman? İşte detaylar

Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Meka Beton halka arz talep toplama ne zaman, hangi tarihler arasında, eşit mi oransal mı sorusu yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Son zamanlarda altın, döviz ve kripto para limanından ayrılan yatırımcılar, en güvenilir yeri halka arzlar ve borsada bulmuş durumda. Peki, Meka Beton halka arz hangi bankalarda? Meka Beton halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar

Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

MEKA BETON HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANDI!

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.

SPK'nın 28 Eylül günü yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Meka Beton, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.

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Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edileceği belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 5 - 6 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

MEKA BETON HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

Eşit dağıtım yapılacak olan Meka Beton halka arzın büyüklüğü 422 milyon TL olacak.

Meka Beton halka arz ne zaman, tarihi belli oldu mu, kaç lot verir? MEKAG Meka Beton halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Meka Beton Santralleri'nin halka arz açıklık oranı 25,44%'dür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır.Meka Beton Halka arz 4.400.000 lot veriyor. Dağıtım türünün ise eşit olacağı belirtildi. Meka Beton Santralleri şirketinin 5 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%'i Mehmet Kaybal, 5%'i Sinan Kaybal, 5%'i Kerem Kaybal, 5%'i Selma Kaybal ve 5%'i Şener Köken'e aittir.

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