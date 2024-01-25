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Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:53

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Memur zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Memur zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 oldu. Ocak-Haziran dönemi için en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 741 TL'ye yükseldi. Akabinde ise Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili SGK son dakika açıklaması geldi. Peki; 2024 Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi son durum...

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

2024 Ocak ayı memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile memur zam oranı netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri, yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 49,25 zamlı olarak alacak. Maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlenmeye başlıyor. Bu sebeple Ocak ayında 14 günlük fark ortaya çıkacak. Maaş farklarının yatırılacağı tarih SGK son dakika açıklaması ile belli oldu. Peki, memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi hakkında detaylar…

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklisi maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusuydu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin yatırılmaya başlanacağı tarihi duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz" denildi.

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Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

26 OCAK'TA HESAPLARDA!

Buna göre, Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak'ta yapılacak.

Buna göre, 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye ise 992,9 milyon TL ek ödeme yapılacak.

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI İÇİN FARK TUTARLARI NE KADAR?

Aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

2023 YILI EK ÖDEMESİ

Emekli Sandığı Kanununun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL'dir."

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