Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:53
Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?
Memur zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Memur zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 oldu. Ocak-Haziran dönemi için en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 741 TL'ye yükseldi. Akabinde ise Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili SGK son dakika açıklaması geldi. Peki; 2024 Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi son durum...