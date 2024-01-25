Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024 son dakika: Memur maaş farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI İÇİN FARK TUTARLARI NE KADAR?

Aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.