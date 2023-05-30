MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?

Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verileri bir bir netlik kazanırken milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz ayına çevrildi. Hal böyleyken "2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL oldu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, en düşük memur maaşının 22 bin TL, kamu işçisi zammının da yüzde 45 olduğunu açıklamıştı. Refah payı hariç emekli ve memur Temmuz zammı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenmiş olacak. İşte memur maaş zammı ile ilgili son durum ve gelişmeler…