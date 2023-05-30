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Haberler Fotohaber MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:58

MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?

Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verileri bir bir netlik kazanırken milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz ayına çevrildi. Hal böyleyken "2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL oldu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, en düşük memur maaşının 22 bin TL, kamu işçisi zammının da yüzde 45 olduğunu açıklamıştı. Refah payı hariç emekli ve memur Temmuz zammı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenmiş olacak. İşte memur maaş zammı ile ilgili son durum ve gelişmeler…

MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?

Son olarak en düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltildiği müjdesi verilmişti. Bu kapsamda gözler şimdi Temmuz ayına yaklaşırken "2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL oldu?" sorularının yanıtına çevrildi. Her yıl olduğu gibi maaşlara, Temmuz ayında ek zam yapılacak ve zam oranı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek. Peki, 2023 Temmuz'da en düşük ve en yüksek memur maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte o detaylar.

MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

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MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den yüzde 85'i aşan zam ile 22 bin TL'ye çıkarılacak.

MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?

"NET 22 BİN LİRA OLACAKTIR"

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

MEMUR ZAM HABERLERİ - Hesaplamalar başladı! 2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, Temmuz zammı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Emekli ve memura ek zam yolda! Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla beraber ilk olarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler ele alınacak.

Geçtiğimiz günlerde 700 bin kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde de emekli ve memura vermişti.

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