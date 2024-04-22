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Haberler Fotohaber Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu 4.986 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:54

Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu 4.986 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları bugün yeniden güncellendi. Buna göre 26 kamu kurumuna 4.986 personel alımı yapılacak. Sözleşmeli personel, destek personeli, büro personeli, sözleşmeli bilişim personeli gibi pozisyonlar için yayımlanan personel alımı başvuru detaylarını listeledik. İşte 26 kamu kurumunun güncel memur ve personel alımı ilanları...

Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu 4.986 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

26 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 4.986 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar, son başvuru tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylar belli olmasıyla memur adayları aratmalarını sıklaştırdı.

Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu 4.986 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

26 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

26 kamu kuruluşu toplamda 4.986 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER, Göç İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

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Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu 4.986 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1272 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu 4.986 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

ETİ MADEN 218 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.

Memur olmak isteyenler dikkat! 26 kamu kurumu 4.986 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

TTK 46 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.

15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 44 nitelikli işçi alımı yapacak.

İlan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.

16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

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