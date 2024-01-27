Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
08:14
Memur ve memur emeklisi zam farkı ödemeleri BAŞLADI! Memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi
Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak-Haziran dönemi zam oranı yüzde 49,25 olurken en düşük 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 14 bin 741 TL'ye ulaştı. Merak edilen memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak 2024 sorusu yanıt buldu. Peki; memur ve emeklisinin maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 14 günlük fark ne zaman ödenecek? İşte, memur emeklisi maaş farkları ödeme tarihlerinde son durum…