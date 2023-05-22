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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: En düşük memur maaşı rekor zam ile artacak! Temmuz'da memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:41

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: En düşük memur maaşı rekor zam ile artacak! Temmuz'da memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşı zammı 2023 Temmuz için yeniden değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zamlı maaşlar için Mayıs ve Haziran verisi bekleniyor. Nisan verisi ile beraber ilk rakamlar ortaya çıkarken en düşük memur maaşı Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 22 bin TL'ye yükseltildi. Binlerce memur ve memur emeklisi ise bu noktada Temmuzda en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Zam oranı enflasyon farkı yanı sıra refah payı ile hesaplanacak olup gözler Bakan Bilgin'in son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2023 Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 HESAPLAMA TABLOSU: Rekor zam yolda! Temmuz’da en düşük memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman belli olur?

Memur maaşı zammı 2023 Temmuz hesaplama tablosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, en düşük maaşın 22 bin TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası ise Temmuz zammı için 6 aylık enflasyon rakamları beklenmeye başladı. 4 aylık veri geride kalırken son enflasyona göre zamlı maaş tablosu da az çok şekillenmeye başladı. Memur ve memur emeklileri en düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularını gündemde tutmaya devam ediyor. Enflasyona ek olarak refah payı da gündemde yer alıyor. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son durum ve gelişmeler…

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 HESAPLAMA TABLOSU: Rekor zam yolda! Temmuz’da en düşük memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman belli olur?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

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MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 HESAPLAMA TABLOSU: Rekor zam yolda! Temmuz’da en düşük memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman belli olur?

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den yüzde 85'i aşan zam ile 22 bin TL'ye çıkarılacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 HESAPLAMA TABLOSU: Rekor zam yolda! Temmuz’da en düşük memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman belli olur?

"NET 22 BİN LİRA OLACAKTIR"

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 HESAPLAMA TABLOSU: Rekor zam yolda! Temmuz’da en düşük memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman belli olur?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Emekli ve memura ek zam yolda! Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla beraber ilk olarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler ele alınacak.

Geçtiğimiz günlerde 700 bin kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde de emekli ve memura vermişti.

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