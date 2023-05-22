MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: En düşük memur maaşı rekor zam ile artacak! Temmuz'da memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşı zammı 2023 Temmuz için yeniden değerlendirilmeye başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zamlı maaşlar için Mayıs ve Haziran verisi bekleniyor. Nisan verisi ile beraber ilk rakamlar ortaya çıkarken en düşük memur maaşı Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 22 bin TL'ye yükseltildi. Binlerce memur ve memur emeklisi ise bu noktada Temmuzda en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Zam oranı enflasyon farkı yanı sıra refah payı ile hesaplanacak olup gözler Bakan Bilgin'in son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2023 Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...