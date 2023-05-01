Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 22:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 22:20

Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?

Son dakika zam haberleri: Başkan Erdoğan, emekli ve memurun alacağı zam oranı için iki Bakanlığa talimat verdiğini aktardı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından memura ek zam da gündeme gelmişti. Öte yandan seçim beyannamesinde yer alan memura ve emekliye refah payı düzenlemesi için de harekete geçildi. Memur zammı enflasyon rakamları ile birlikte değerlendirilecek. Temmuz zammı maaş tablosu ortaya çıkıyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ara zam gelecek mi? İşte, memur zammı 2023 son dakika haberleri…

Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranında ilk 3 ay geride kaldı. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiği paylaşıldı. Meclis'te seçim arasının bitmesi ardından değerlendirilecek enflasyon farkı memur maaş zammı üzerinde etkili olacak. Konuya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, memura ek zam var mı, ne kadar olacak? İşte, temmuz zammı son durum…

Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE VE MEMURA ZAM AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz zammı dönemine dair önemli bir açıklamada bulundu:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?

İLK ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

Yaşanan artışların ardından emekliye ilk ödemeler yapıldı.

SON DAKİKA