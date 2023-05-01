Emekli ve memur zammı son dakika refah payı ile değerlendirilecek! 2023 Temmuzda memura ek zam ne kadar olacak?

Son dakika zam haberleri: Başkan Erdoğan, emekli ve memurun alacağı zam oranı için iki Bakanlığa talimat verdiğini aktardı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından memura ek zam da gündeme gelmişti. Öte yandan seçim beyannamesinde yer alan memura ve emekliye refah payı düzenlemesi için de harekete geçildi. Memur zammı enflasyon rakamları ile birlikte değerlendirilecek. Temmuz zammı maaş tablosu ortaya çıkıyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ara zam gelecek mi? İşte, memur zammı 2023 son dakika haberleri…