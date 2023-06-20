Giriş Tarihi: 20.06.2023 21:33 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 21:33

MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Gözler Bakan Işıkhan'da! Doktor, öğretmen, polis bekçi... YEn düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılda iki kez artış yaşayan maaşlar, enflasyon farkı yanı sıra refah payı ile hesaplanmaya başladı. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz zammı çalışmaları için yoğun mesaisine devam ediyor. Doktor, hemşire, öğretmen, polis, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ise ''2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zam oranı bekleniyor. Net rakam ise Haziran ayı enflasyonu ardından Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…