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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Gözler Bakan Işıkhan'da! Doktor, öğretmen, polis bekçi... YEn düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 21:33 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 21:33

MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Gözler Bakan Işıkhan'da! Doktor, öğretmen, polis bekçi... YEn düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılda iki kez artış yaşayan maaşlar, enflasyon farkı yanı sıra refah payı ile hesaplanmaya başladı. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz zammı çalışmaları için yoğun mesaisine devam ediyor. Doktor, hemşire, öğretmen, polis, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ise ''2023 En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zam oranı bekleniyor. Net rakam ise Haziran ayı enflasyonu ardından Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar…

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Doktor, öğretmen, polis, bekçi...

Memur maaşı zammı hesaplama tablosu şekillenmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı için yalnızca Haziran verisi kaldı. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, en düşük maaşın 22 bin TL seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu. Temmuz zammı ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları belli olacak. Geri sayım devam ederken en düşük ve en yüksek memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Enflasyona ek olarak refah payı da gündemde yer alırken tüm gözler Bakan Vedat Işıkhan'da. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023, doktor, hemşire, öğretmen, polis, bekçi maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Doktor, öğretmen, polis, bekçi...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Doktor, öğretmen, polis, bekçi...

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Doktor, öğretmen, polis, bekçi...

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Refah payı ile hesaplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Doktor, öğretmen, polis, bekçi...

5 AYLIK ENFLASYON: 15,26

5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13

5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13

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