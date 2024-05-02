Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
09:17
Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?
Memur maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılın 4. verisi olan Nisan enflasyonu yarın açıklanacak. Akabinde ise Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları beklenecek. Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip edilirken memur ve emekli zammı son enflasyona göre hesaplandı. Memur maaş zammı 2024 hesaplama tablosu 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile son şeklini alacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı son dakika haberleri…