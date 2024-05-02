Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

Meslek meslek memur zammı 2024 Temmuz hesapları masadaki yerini aldı. Son enflasyon oranı ile maaş tablosundaki rakamlar güncellendi. Net rakamlar için ise Nisan, Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Enflasyon rakamları yanı sıra beklenti anketleri de memur maaşı hesaplama işlemlerinde etkili oluyor. Memur maaş zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Kamu çalışanları ise 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek yeni aylıklar için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, Temmuz zammı 2024 maaş tablosu…