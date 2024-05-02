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Haberler Fotohaber Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:17

Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

Memur maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılın 4. verisi olan Nisan enflasyonu yarın açıklanacak. Akabinde ise Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları beklenecek. Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip edilirken memur ve emekli zammı son enflasyona göre hesaplandı. Memur maaş zammı 2024 hesaplama tablosu 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile son şeklini alacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

Meslek meslek memur zammı 2024 Temmuz hesapları masadaki yerini aldı. Son enflasyon oranı ile maaş tablosundaki rakamlar güncellendi. Net rakamlar için ise Nisan, Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Enflasyon rakamları yanı sıra beklenti anketleri de memur maaşı hesaplama işlemlerinde etkili oluyor. Memur maaş zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Kamu çalışanları ise 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek yeni aylıklar için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, Temmuz zammı 2024 maaş tablosu…

Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.

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Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu.

Emekli ve memur zammı için son 3 veri bekleniyor.

Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Böylece 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak memur enflasyon farkı hesaplanacak. Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.

Memur zammı 2024 Temmuz son dakika: Ortalama rakam 44 bin TL! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

3 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Mart ayı enflasyon oranı yüzde 3,16 olarak açıklandı. Bununla beraber 3 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti. Aralık ayında 1859,38 olan Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında 2139,47'ye yükseldi.

3 aylık enflasyon oranı yüzde 15,06 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 3 aylık memur zammı yüzde 10,05 olarak hesaplandı.

Nihai zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

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