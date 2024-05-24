Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:20
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı son dakika gelişmeleri 2024 yılının ikinci yarısı için takip ediliyor. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları yılda iki kez artış yaşıyor. Bu sebeple en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemden düşmüyor. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile netleşecek. 4 aylık enflasyon farkı netleşti, geriye ise sadece 2 veri kaldı. Doktor hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Temmuz zammı ile meslek meslek maaş tablosu.