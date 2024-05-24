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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:20

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika gelişmeleri 2024 yılının ikinci yarısı için takip ediliyor. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları yılda iki kez artış yaşıyor. Bu sebeple en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemden düşmüyor. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile netleşecek. 4 aylık enflasyon farkı netleşti, geriye ise sadece 2 veri kaldı. Doktor hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Temmuz zammı ile meslek meslek maaş tablosu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak son dakika gelişmeleri ile yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere memur maaşları enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı eklenerek hesaplanıyor. Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Şimdi ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli ve memur zam oranı meslek meslek hesaplanmaya başlandı. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte Memur maaşı 2024 Temmuz son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72 OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3,18 olarak açıklandı. Bununla beraber 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 oldu.

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 4 aylık memur zammı yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

Nihai zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı son durum! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Buradan yola çıkarak yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani enflasyonun yüzde 25 bandında olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olursa memur enflasyon farkı yüzde 9,03 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,93 Temmuz zammı alacak.

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