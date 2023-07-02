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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 14:15

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?

Son dakika haberi...Memur maaş zammı için TBMM'de bu hafta hareketlilik yaşanması bekleniyor. 5 Temmuz'da TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bu rakamlar sonrası memur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı refah payı hariç kesinleşecek. Daha sonra refah payı ve seyyanen artışlar devreye girecek. İki Bakanlık çalışmasını tamamladı. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Memur maaşı ne kadar artacak? Meclis takvimi nasıl işleyecek? İşte memur emeklisi ve memur maaş hesaplama tabloları ile tüm detaylar...

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?

Son dakika haberleri...Memur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı için beklenen hafta geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi için sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak' müjdesinin bu hafta içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Önce TÜİK'in Çarşamba günü açıklaması ile memur enflasyon farkı kesinleşecek. Ardından refah payı ve seyyanen artışlar duyurulacak. Memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?

MECLİS'TE MEMUR MAAŞ ZAMMI MESAİSİ

TBMM 4 Temmuz salı günü mesaiye başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?

MİLYONLARIN GÖZÜ TÜİK'TE: REFAH PAYI HARİÇ MEMUR ZAMMI 5 TEMMUZ'DA KESİNLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu açıklama sonrası 6 aylık enflasyon rakamları dolayısıyla memur enflasyon farkı kesinleşecek. Bu orana Yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ilave edilerek refah payı hariç memur zammı belli olacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?

İŞTE TEMMUZ 2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ BELİRLEME TAKVİMİ

  1. 5 Temmuz saat 10:00'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek
  2. Refah payı (Ek zam) ve seyyanen artış duyurulacak
  3. Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak
  4. Çalışma TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
  5. Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak
  6. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla memur zammı düzenlemesi 15 Temmuz öncesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN TORBA YASA TEKLİFİ HAZIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi için sona gelindi. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası düğmeye basılacak. Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemenin de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul'un gündemine gelmesi bekleniyor.

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