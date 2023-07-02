MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Çalışma tamamlandı! İşte masadaki rakamlar: 2023 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar artacak?

Giriş Tarihi: 02.07.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 14:15

Son dakika haberi...Memur maaş zammı için TBMM'de bu hafta hareketlilik yaşanması bekleniyor. 5 Temmuz'da TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bu rakamlar sonrası memur ve memur emekli maaşı Temmuz zammı refah payı hariç kesinleşecek. Daha sonra refah payı ve seyyanen artışlar devreye girecek. İki Bakanlık çalışmasını tamamladı. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Memur maaşı ne kadar artacak? Meclis takvimi nasıl işleyecek? İşte memur emeklisi ve memur maaş hesaplama tabloları ile tüm detaylar...