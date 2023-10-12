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Haberler Fotohaber Son Dakika MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? MHRGY MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:00

Son Dakika MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? MHRGY MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

MHR Gayrimenkul halka arz oluyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay aldı. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 890 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25,03 olacak. Peki, MHRGY MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, MHR Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri ve konu hakkında tüm merak edilenler.

TALEP TOPLAMA BAŞLADI! MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? MHRGY MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MHR Gayrimenkul halka arz tarihleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması ardından belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 2 gün sürecek. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için borsada yatırım yapmak isteyenler harekete geçti. MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı merak ediliyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 4,30 TL olarak belirlendi. Şirketten gelen açıklamaya göre halka arzda aracı kurum Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, MHR GYO katılım endeksine uygun mu, halka arz fiyatı ne kadar? İşte, MHR GYO halka arz hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TALEP TOPLAMA BAŞLADI! MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? MHRGY MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MHR GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! MHR GAYRİMENKUL HALKA ARZI NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi halka arz tarihleri takvimi belli oldu.

Yıldız Pazar'da işlem görecek olan MHR Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri 12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

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TALEP TOPLAMA BAŞLADI! MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? MHRGY MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MYO GAYRİMENKUL HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

MHR Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 4,30 TL olarak belirlendi.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

TALEP TOPLAMA BAŞLADI! MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? MHRGY MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MYO GAYRİMENKUL HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

MHR Gayrimenkul hisse kodu ''MHRGY'' olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

MHR GYO halka arzı ''Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

TALEP TOPLAMA BAŞLADI! MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? MHRGY MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MHR GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

MHR GYO halka arz büyüklüğü 890 milyon TL olacak. Halka arz açıklık oranı yüzde 25,03 olan MHR GYO halka arz 207.000.000 lot verecek.

Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek ortalama pay miktarı şu şekilde:

2 milyon katılımcı: 104 lot (445 TL)

2,3 milyon katılımcı: 90 lot (387 TL)

2,5 milyon katılımcı: 83 lot (356 TL)

2,8 milyon katılımcı: 75 lot (318 TL)

3,3 milyon katılımcı: 63 lot (270 TL)

3,8 milyon katılımcı: 54 lot (234 TL)

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