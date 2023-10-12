Son Dakika MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? MHRGY MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

MHR Gayrimenkul halka arz tarihleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması ardından belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 2 gün sürecek. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için borsada yatırım yapmak isteyenler harekete geçti. MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı merak ediliyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 4,30 TL olarak belirlendi. Şirketten gelen açıklamaya göre halka arzda aracı kurum Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, MHR GYO katılım endeksine uygun mu, halka arz fiyatı ne kadar? İşte, MHR GYO halka arz hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…