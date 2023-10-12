Son Dakika MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? MHRGY MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

MHR Gayrimenkul halka arz oluyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay aldı. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 890 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25,03 olacak. Peki, MHRGY MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, MHR Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri ve konu hakkında tüm merak edilenler.