Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:00
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2024: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam liste...
Ülkemizin en heyecanlı şans oyunu, Milli Piyango'nun sonuçları nihayet geldi! Büyük ödüllerin sahiplerini bulduğu bu çekilişte, kazanan numaralar ve şanslı talih sahipleri merak konusu oldu. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık saat 18.30'da başladı ve 23.15'de son buldu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ise tam bilete isabet etti. Peki, Milli Piyango'nun kapılarını aralayın ve büyük ikramiye kazandıran şanslı rakamlar ne? İşte, Milli Piyango çekilişini kazandıran şanslı rakamlar ve detayları sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle!