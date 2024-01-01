Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2024: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

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