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Haberler Fotohaber Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2024: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam liste...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:00

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2024: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam liste...

Ülkemizin en heyecanlı şans oyunu, Milli Piyango'nun sonuçları nihayet geldi! Büyük ödüllerin sahiplerini bulduğu bu çekilişte, kazanan numaralar ve şanslı talih sahipleri merak konusu oldu. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık saat 18.30'da başladı ve 23.15'de son buldu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ise tam bilete isabet etti. Peki, Milli Piyango'nun kapılarını aralayın ve büyük ikramiye kazandıran şanslı rakamlar ne? İşte, Milli Piyango çekilişini kazandıran şanslı rakamlar ve detayları sabah.com.tr aracılığıyla sizlerle!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2024: Milli Piyango sonuç sorgulama ve yılbaşı çekilişi sıralı tam liste!

Milli Piyango'nun heyecanla beklenen sonuçları sonunda açıklandı! Binlerce insanın umutla beklediği çekilişte, büyük ikramiye kazananları belli oldu. Bu heyecan verici anın detayları ve kazanan numaralarla ilgili bilgiler hemen aşağıda. Milli piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı ve MP çekiliş sonuçları...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2024: Milli Piyango sonuç sorgulama ve yılbaşı çekilişi sıralı tam liste!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - SIRALI TAM LİSTE

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin bir tam bilete isabet ettiği ve şanslı biletin online olarak alındığı açıklandı.

İşte, 400 Milyon TL Kazandıran Numaralar;

3550054

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2024: Milli Piyango sonuç sorgulama ve yılbaşı çekilişi sıralı tam liste!

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti.

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 2024: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? (Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam liste) İşte amorti kazanan rakamlar - 4

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2024: Milli Piyango sonuç sorgulama ve yılbaşı çekilişi sıralı tam liste!

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

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