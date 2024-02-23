Mogan Enerji halka arz ne zaman? Mogan Enerji Yatırım Holding kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:48
Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile Mogan Enerji halka arz oluyor. 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olan şirket İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumu ile yüzde 7,50 oranında halka açık olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Mogan Enerji halka arz tarihleri, hisse fiyatı, dağıtım şekli, talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı ve katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, şirket hakkında tüm detaylar.