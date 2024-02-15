O sistem de ’yerli’leşti! Bakan Uraloğu açıkladı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında da kullanılmıştı

"DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMASI İÇİN ATILAN ADIMLARIN ÇOK ÖNEMLİ"

Burada yaptığı konuşmada, ülkenin dışa bağımlılıktan kurtulması için atılan adımların çok önemli olduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin, yerli ve milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel üretici ve ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

Uraloğlu, haberleşme, ulaşım, savunma sanayisi, otomotiv, denizcilik ve demir yolu alanlarında da özgün üretime büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Demiry olu araç üstü sinyalizasyon sistemleri kapsamında TCDD Taşımacılık ile ASELSAN'ın yaptığı bu işbirliği de bunun en güzel örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

TCDD'nin, Avrupa Birliği standardında tren işletmeciliği yaptığına dikkati çeken Uraloğlu, yüksek teknoloji ve maliyete sahip olan araç üstü sinyal sistemlerinin bugüne kadar yabancı firmalardan tedarik edildiğini aktardı.