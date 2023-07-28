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Haberler Fotohaber OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İLK HESAPLAMALAR| OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:35

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İLK HESAPLAMALAR| OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?

Emekli zammı her yıl Ocak ve temmuz ayında veriliyor. EYT sonrası 15 milyondan fazla emekli için yılın ikinci yarısından sonra geçerli olan Temmuz emekli zammı yüzde yirmi beş olarak açıklanmıştı. Temmuz zammı sonrası maaşlar hesaplarda görülmeye başlarken Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu ve emekli zam düzenlemesi için yeni yılın ilk gününü işaret etti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2023 yıl sonunda enflasyon tahminlerini güncelledi. Ocak 2024 emekli maaşı zammı için ilk veriler ışığında tahminler yapıldı. Peki, Ocak 2024'de en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte, tüm merak edilenler…

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ | OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan ek zamma ışık yaktı: SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?

Ocak 2024 emekli maaşı hesaplamaları başladı. 6 aylık enflasyon oranlarının belirleyici olduğu emekli maaşı zammında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Yılın ilk yarısına ait (Ocak-Haziran) enflasyon oranı yüzde 38,21 olurken emekli maaş zammı yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Zamlı maaşlar hesaplarda görülmeye başlarken yeni yılda emekli maaşı için belirleyici olan 6 aylık (Temmuz-Aralık) enflasyon oranları araştırılıyor. Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan, yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 58 olarak güncellerken milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar maaş alacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ocak 2024'de en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2024 SSK, Bağ-kur emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, son durum ve gelişmeler…

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ | OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan ek zamma ışık yaktı: SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretli ve emekliye yönelik önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Tüm kesimlerin gönlünü alacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan düzenleme ile ilgili tarih de verdi.

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OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ | OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan ek zamma ışık yaktı: SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz" diyen Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ | OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan ek zamma ışık yaktı: SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ | OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan ek zamma ışık yaktı: SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?

DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

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