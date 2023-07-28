Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:35

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İLK HESAPLAMALAR| OCAK 2024’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar artacak?

Emekli zammı her yıl Ocak ve temmuz ayında veriliyor. EYT sonrası 15 milyondan fazla emekli için yılın ikinci yarısından sonra geçerli olan Temmuz emekli zammı yüzde yirmi beş olarak açıklanmıştı. Temmuz zammı sonrası maaşlar hesaplarda görülmeye başlarken Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu ve emekli zam düzenlemesi için yeni yılın ilk gününü işaret etti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2023 yıl sonunda enflasyon tahminlerini güncelledi. Ocak 2024 emekli maaşı zammı için ilk veriler ışığında tahminler yapıldı. Peki, Ocak 2024'de en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte, tüm merak edilenler…