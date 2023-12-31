PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!

Türkiye'den başka ülkelere seyahat etmek isteyen her vatandaşın pasaporta sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle de pasaport başvurusu yapılmalıdır ve bunun için bir harç ücreti ödenmesi gerekir. Bu noktada 2024 yılı için ödenmesi gereken harç ücretleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 yıllık, 3 yıllık ve 3 yıldan fazla pasaport harç ücretleri şu şekilde...