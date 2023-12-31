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Haberler Fotohaber PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 14:12

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!

Pasaport harç ücreti 2023 yılının son gününde netliğe kavuştu. Yeni yıl öncesi zam oranları açıklanan pasaport harç ücreti için karar "Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı." Yeni yılda seyahat planı yapan binlerce vatandaş, pasaport başvurusu yapmadan önce yeni fiyatlandırmayı araştırıyor. Peki, Pasaport harç ücreti ne kadar oldu 2024? İşte, 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti...

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!

Türkiye'den başka ülkelere seyahat etmek isteyen her vatandaşın pasaporta sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle de pasaport başvurusu yapılmalıdır ve bunun için bir harç ücreti ödenmesi gerekir. Bu noktada 2024 yılı için ödenmesi gereken harç ücretleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 yıllık, 3 yıllık ve 3 yıldan fazla pasaport harç ücretleri şu şekilde...

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR OLDU?

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, 2024 yılında geçerli olacak pasaport harç ücretleri netleşti.

İşte, pasaport harç ücretleri:

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PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!

6 aya kadar olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 1.034,55 TL
Yeni Ücret: 1.639,34 TL
Fark: 604 TL

1 yıl için olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 1.512,45 TL
Yeni Ücret: 2.396,62 TL
Fark: 884 TL

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!

2 yıl için olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 2.469,15 TL
Yeni Ücret: 3.912,61 TL
Fark: 1.443 TL

3 yıl için olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 3.507,75 TL
Yeni Ücret: 5.558,38 TL
Fark: 2.051 TL

4-10 yıl olan pasaport ücreti

Eski Ücret: 4.943,25 TL
Yeni Ücret: 7.833,07 TL
Fark: 2.890 TL

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!

PASAPORT HARÇLARI VE DEFTER BEDELİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Pasaport harç ve defter bedelini ödemek için vergi dairesi müdürlükleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ödeme yapabilirsiniz

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