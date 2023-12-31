Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
14:12
PASAPORT HARÇ ÜCRETİ 2024: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri belli oldu mu? İşte, yeni güncel fiyatlar!
Pasaport harç ücreti 2023 yılının son gününde netliğe kavuştu. Yeni yıl öncesi zam oranları açıklanan pasaport harç ücreti için karar "Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı." Yeni yılda seyahat planı yapan binlerce vatandaş, pasaport başvurusu yapmadan önce yeni fiyatlandırmayı araştırıyor. Peki, Pasaport harç ücreti ne kadar oldu 2024? İşte, 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti...