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Haberler Fotohaber 'İhlal sürerse günlük ceza verilecek!' Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:06

'İhlal sürerse günlük ceza verilecek!' Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi

Trendyol e-pazar yerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız avantaj sağlayıp rekabete zarar verme gerekçesiyle Rekabet Kurulu'ndan ceza aldı. Kurul, cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, Trendyol'a yerine getirmesi gereken maddeleri sıralayarak, maddelere uyulmadığı takdirde yargı yolunun açılacağını belirtti. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Trendyol'un rekabet ihlallerine devam etmesi halinde günlük para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör Trendyol'a verilen 61.3 milyon liralık rekabet cezasıyla ilgili Küle ile yaptığı röportajı kaleme aldı. İşte Güngör'ün yazısı...

Dilek GÜNGÖR
’İhlal sürerse günlük ceza verilecek!’ Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Trendyol'un rekabet ihlalelerine devam etmesi halinde günlük para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Trendyol'a verilen 61.3 milyon liralık rekabet cezasıyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan Küle, "Yükümlülüklere uyulmaması durumunda günlük nisbi para cezaları da gündeme gelebilecek. Taahütlere uyulmadığı zaman teşebbüslere her gün için bir önceki yılın cirosunun onbinde 5'i kadar idari para cezası verilebiliyor. Dolayısıyla para cezası verdik bitti demiyoruz, sürecin takipçisiyiz" dedi.

’İhlal sürerse günlük ceza verilecek!’ Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi
  • Trendyol'a idari para cezası uygulanması büyük yankı uyandırdı. Gerekçeleriniz nelerdi?

Trendyol hakkında yürütülen soruşturma, muhtelif şikâyetler üzerine başlatıldı. Ancak yerinde incelemelerden elde edilen bulgular ile soruşturmanın konusu genişledi. Trendyol'un yoğun reklam harcamaları yaparak kendisi kadar reklam harcaması yapamayan rakiplerini zor durumda bıraktığı, platformda faaliyet gösteren satıcıların rakip platformlarda da faaliyet gösterebilmesini engellendiği, güçlü konumuna dayanarak sitesinde ürün satanlara haksız sözleşme şartları dayattığı, kullandığı algoritmalarla Trendyol markalı ürünleri kullanıcı önüne daha çok çıkaracak şekilde müdahale ettiği, yine pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı hususları incelendi. Yaklaşık iki yıl süren bir incelemeden bahsediyoruz. Süreçte, bizde soru işareti bırakan bazı rekabet karşıtı endişeleri, pazardaki rekabeti daha hızlı tesis edebilmek, rekabet dinamiğine doğrudan nüfuz edebilmek adına Trendyol'un bize taahhüt ettiği bazı kalemleri çözüme kavuşturduk. Bununla birlikte, algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı delillerle ispatlandığından ve bu davranışın pazardaki etkileri ortaya konulduğundan Trendyol'un hâkim durumunu kötüye kullanması sebebiyle yaklaşık 61 milyon idari para cezası uygulandı. Para cezasına ek olarak kapsamlı bir tedbir paketine hükmedildi.

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’İhlal sürerse günlük ceza verilecek!’ Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi
  • Bazı iddiaları taahhütle neticelendirdik dediniz, nedir bunlar?

2020'de kanunumuzla yapılan değişikle birlikte kurulumuz, teşebbüsler talep ederse ve bu talep uygun görülürse taahhüt süreci yürütülmesine karar verebiliyor. Böylece teşebbüslere sebep olduğu rekabet sorunlarını hızlı ve somut bir şekilde çöz, elini taşın altına koy diyebiliyoruz. Teşebbüsler de bazı yapısal, davranışlar mekanizmalar getireceğini taahhüt ederek bir projeksiyon sunuyor ve bu projeksiyon faydalı bulunursa hemen uygulamaya koyuyor. Faydalı olup olmayacağı konusunda takdir yetkisi Rekabet Kurulu'nun. Bunun için çok detaylı analizler yapılıyor, sektör paydaşlarının görüşleri alınıyor. Trendyol da soruşturma sürecinde böyle bir yönteme başvurmak istedi ve sebep olduğu endişeleri giderebilmek amacıyla bazı taahhütler sundu. Bu taahhütlerden bir kısmı kabul edildi, bir kısmı ise reddedildi. Reddedilen kısımlar için soruşturma süreci devam etti ve sürecin sonunda idari para cezası uygulandı.

’İhlal sürerse günlük ceza verilecek!’ Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi
  • Kabul edilen taahhütler neydi?

Trendyol rakiplerini zor durumda bırakan ve çok yüksek seyreden reklam harcamalarına belirli bir üst sınır getirdi, pazaryerinde faaliyet gösteren satıcılarla akdedilecek sözleşmelerde münhasırlık hükmüne yer verilmeyeceğini, ayrıca satıcı paneli üzerinden tüm satıcıların satış yapabilecekleri kanalları serbestçe seçebilecekleri ve satıcıların satış kanallarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmediği hakkında açıkça bilgilendirileceğini taahhüt etti. Satıcıların erişebildiği arayüzler, finansal durum göstergeleri, satıcı uyarı ve puanlama sistemleri, termin süreleri gibi çeşitli konularda iyileştirmeler yaptı.

’İhlal sürerse günlük ceza verilecek!’ Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi
  • Verilen ceza kamuoyunda düşük algılandı. Öyle mi gerçekten?

Hâkim durumu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edilen şirkete, caydırıcılığı sağlamak üzere geliriyle orantılı idari para cezası uygulanıyor. Cezai yaptırımlar kullandığımız tek yöntem değil. Trendyol'a, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınması ve pazaryeri faaliyeti kapsamında elde ettiği verileri, kendisine ait özel markalı ürünler için kullanamamasına yönelik tedbirler de getirildi. Trendyol'a getirilen söz konusu yükümlülüklere uyulmaması durumunda günlük nisbi para cezalarının da gündeme gelebileceğini vurgulamakta fayda var. Bu da ciddi bir müeyyide... Taahütlere uyulmadığı zaman teşebbüslere her gün için bir önceki yılın cirosunun onbinde 5'i kadar idari para cezası verilebiliyor. Para cezası verdik bitti demiyoruz, sürecin takipçisiyiz.

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