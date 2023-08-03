’İhlal sürerse günlük ceza verilecek!’ Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi

Bazı iddiaları taahhütle neticelendirdik dediniz, nedir bunlar?

2020'de kanunumuzla yapılan değişikle birlikte kurulumuz, teşebbüsler talep ederse ve bu talep uygun görülürse taahhüt süreci yürütülmesine karar verebiliyor. Böylece teşebbüslere sebep olduğu rekabet sorunlarını hızlı ve somut bir şekilde çöz, elini taşın altına koy diyebiliyoruz. Teşebbüsler de bazı yapısal, davranışlar mekanizmalar getireceğini taahhüt ederek bir projeksiyon sunuyor ve bu projeksiyon faydalı bulunursa hemen uygulamaya koyuyor. Faydalı olup olmayacağı konusunda takdir yetkisi Rekabet Kurulu'nun. Bunun için çok detaylı analizler yapılıyor, sektör paydaşlarının görüşleri alınıyor. Trendyol da soruşturma sürecinde böyle bir yönteme başvurmak istedi ve sebep olduğu endişeleri giderebilmek amacıyla bazı taahhütler sundu. Bu taahhütlerden bir kısmı kabul edildi, bir kısmı ise reddedildi. Reddedilen kısımlar için soruşturma süreci devam etti ve sürecin sonunda idari para cezası uygulandı.