’İhlal sürerse günlük ceza verilecek!’ Rekabet Kurulu Başkanı Küle Trendyol cezasını değerlendirdi

Trendyol e-pazar yerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız avantaj sağlayıp rekabete zarar verme gerekçesiyle Rekabet Kurulu'ndan ceza aldı. Kurul, cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, Trendyol'a yerine getirmesi gereken maddeleri sıralayarak, maddelere uyulmadığı takdirde yargı yolunun açılacağını belirtti. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Trendyol'un rekabet ihlallerine devam etmesi halinde günlük para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör Trendyol'a verilen 61.3 milyon liralık rekabet cezasıyla ilgili Küle ile yaptığı röportajı kaleme aldı. İşte Güngör'ün yazısı...