Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
13:48
"Sağlam bir programımız var" Bakan Şimşek açıkladı: Fiyat istikrarının sağlanması için tüm adımlar atılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, yapısal dönüşüm ve fiyat istikrarına yönelik atılan adımlarla sürdürülebilir yüksek büyümeyi, verimliliği ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." dedi.