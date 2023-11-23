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Haberler Fotohaber ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 13:00

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz tarihi ne zaman?

Halka arz takviminde 23 Kasım tarihinde SPK 3 yeni şirket ismi açıkladı! En son Agrotech, Ekos ve 1000 Yatırımlar Holding şirketlerinin halka arzı onaylanmış ve talep toplama sürecini tamamlanmıştı. Bu noktada ise yatırımcılar yeni halka arz olacak mı merak ediyordu.Halka arz takvimine üç yeni şirket dahil oldu bunlardan birisi de " Şeker Yatırım Menkul Değerler " oldu. Peki, Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz tarihi ne zaman? Şeker Yatırım Menkul Değerler katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar…

ŞEKER YATIRIM SKYMD halka arz tarihi ne zaman? Şeker Yatırım Menkul Değerler katılım endeksine uygun mu?

SPK 23 Kasım tarihinde 3 yeni halka arzı açıkladı! Bu şirketler; Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Piyasa ile yakından ilgili olanlar Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz tarihi ne zaman? İşte, detaylar...

ŞEKER YATIRIM SKYMD halka arz tarihi ne zaman? Şeker Yatırım Menkul Değerler katılım endeksine uygun mu?

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER KAÇ LOT VERİYOR?

SPK onayından geçen Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek ve 52.500.000 Lot pay dağıtacak.

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ŞEKER YATIRIM SKYMD halka arz tarihi ne zaman? Şeker Yatırım Menkul Değerler katılım endeksine uygun mu?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz büyüklüğü 367.500.000 Lot olan Şeker Yatırım Menkul Değerler, tamamen "Eşit Dağıtım" olacak.

ŞEKER YATIRIM SKYMD halka arz tarihi ne zaman? Şeker Yatırım Menkul Değerler katılım endeksine uygun mu?

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığını henüz duyurulmadı. Arzın ardından Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek.

ŞEKER YATIRIM SKYMD halka arz tarihi ne zaman? Şeker Yatırım Menkul Değerler katılım endeksine uygun mu?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

22 kasım gecesi SPK tarafından onayı duyurulan ve 23 kasım tarihinde halka arz takvimmnde yerini alan Şeker Yatırım Menkul Değerler a.ş.'nin halka arz tarihi henüz açıklanmadı.

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