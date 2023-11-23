ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz tarihi ne zaman?

Halka arz takviminde 23 Kasım tarihinde SPK 3 yeni şirket ismi açıkladı! En son Agrotech, Ekos ve 1000 Yatırımlar Holding şirketlerinin halka arzı onaylanmış ve talep toplama sürecini tamamlanmıştı. Bu noktada ise yatırımcılar yeni halka arz olacak mı merak ediyordu.Halka arz takvimine üç yeni şirket dahil oldu bunlardan birisi de " Şeker Yatırım Menkul Değerler " oldu. Peki, Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz tarihi ne zaman? Şeker Yatırım Menkul Değerler katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar…