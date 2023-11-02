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Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:31

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ: 2 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı fiyat listesi ile yakın mercek altına alındı. Akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaşılan haberlere göre bir sigara grubuna 5 TL artış uygulandı. Haberin doğruluğunu teyit etmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları güncel sigara fiyatları için satış tablolarını takip ediyor. Marka marka araştırılan fiyatların üzerinde son dakika sigaraya zam mı geldi konusu sorgulanıyor. Peki; en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı kaç TL, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, arttı mı? İşte, tüm merak edilenler.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ: 2 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyadaki haberlerin ardından en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu sorusunda araştırmaya çıkanlar yeni listeyi gözlemliyor. 2 Kasım 2023 sabah saatlerinden itibaren trendlerde yerini alan sigaraya zam mı geldi sorusu tütün ürünü fiyatlarında sorgulanıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte en pahalı ve ucuz sigara fiyatları listesi.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ: 2 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.

Ancak henüz sigara zammı ile ilgili herhangi bir markadan resmi bir açıklama gelmedi.

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SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ: 2 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenecek.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ: 2 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARA ZAMMI FİYATLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

5 TL'lik Sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ: 2 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

EYLÜL AYINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

Hatırlanacağı üzere son zam Eylül ayının başında uygulanmıştı.

Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.

En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

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