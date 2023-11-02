Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:31

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ: 2 Kasım 2023 sigaraya zam mı geldi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı fiyat listesi ile yakın mercek altına alındı. Akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaşılan haberlere göre bir sigara grubuna 5 TL artış uygulandı. Haberin doğruluğunu teyit etmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları güncel sigara fiyatları için satış tablolarını takip ediyor. Marka marka araştırılan fiyatların üzerinde son dakika sigaraya zam mı geldi konusu sorgulanıyor. Peki; en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı kaç TL, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, arttı mı? İşte, tüm merak edilenler.