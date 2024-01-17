Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
12:46
SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık
Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gençlerin merakla beklediği evlilik kredisi ile ilgili açıklama geldi. Bakan Göktaş Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin soru üzerine, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak" dedi.