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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:46

SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gençlerin merakla beklediği evlilik kredisi ile ilgili açıklama geldi. Bakan Göktaş Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin soru üzerine, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak" dedi.

SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin soru üzerine, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak" dedi.

SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık

YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ

Evlilik Kredisi başvurusu ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Kabine toplantısının ardından gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Göktaş, fona başvurularla ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

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SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık

Yeni evlenecek gençlere program kapsamında;

2 yıl geri ödemesiz
48 ay vadeli
Faizsiz 150 bin TL kredi verilecek.

SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık

48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirterek, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

SON DAKİKA