SON DAKİKA: Evlilik kredisi müjdesi! Faizsiz, 48 ay vadeli 150 bin TL: Bakan Göktaş: Hazırlıkları tamamladık

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin soru üzerine, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak" dedi.