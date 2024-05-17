SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Son dakika haberleri: Enflasyon hedefine ulaşmaktaki kararlılıklarına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerilemenin devam ettiğini belirterek, "Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. " dedi.