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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:00

SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi 4. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisi 4. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı.

SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz

Göstergeler, ekonomideki dengelenmenin, cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği ılımlı, dengeli büyüme bekliyoruz

Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz"

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SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı

"Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2023 yılında bir önceki yıla göre %4,5 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre %75,0 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında 307 bin 952 TL oldu

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek

Finans ve sigorta faaliyetleri 2023 yılında %9,0 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %9,0, inşaat %7,8, hizmetler %6,4, diğer hizmet faaliyetleri %4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,2 ve sanayi %0,8 arttı. Tarım sektörü ise %0,2 azaldı.

GSYH 2023 yılı dördüncü çeyreğinde %4,0 arttı

GSYH 2023 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,0 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,0 arttı.

SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek

GSYH 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılında %12,8 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,1 oldu.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde %9,3 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,7 arttı.

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