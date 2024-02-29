SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Bakan Şimşek: Yapısal reformlar devam edecek

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında %4,5 arttı

"Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2023 yılında bir önceki yıla göre %4,5 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre %75,0 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında 307 bin 952 TL oldu

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.