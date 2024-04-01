SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz tarih verdi! Dezenflasyonist süreç yaklaşıyor

DEZENFLASNİST SÜREÇ YAKLAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yerel seçimler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız." dedi.

Yılmaz şu mesajları paylaştı:

"Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirmiştir. Vatandaşımızın iradesi ile oluşan sonuçların ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.