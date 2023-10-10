Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar emekli ikramiyesi yatacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:40

Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye yatacak mı sorusu yanıt arıyor. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere 5000 TL ikramiye ödeneceğini duyurdu. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ikramiyeden yararlanacak kişiler de bu noktada merak konusu oldu. ''Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, verilecek mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek. Peki; Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar emekli ikramiyesi yatacak, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler…