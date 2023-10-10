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Haberler Fotohaber Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar emekli ikramiyesi yatacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:40

Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar emekli ikramiyesi yatacak, kaç TL?

Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye yatacak mı sorusu yanıt arıyor. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere 5000 TL ikramiye ödeneceğini duyurdu. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ikramiyeden yararlanacak kişiler de bu noktada merak konusu oldu. ''Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yatacak mı, verilecek mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek. Peki; Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar emekli ikramiyesi yatacak, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler…

Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL ikramiye ödenecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar emekli ikramiyesi alacak, kaç TL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla emeklilere 3. bayram ikramiyesi verileceği açıklanmıştı. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı'nda bu konu masaya yatırıldı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı. Tek seferlik ödemenin kimlere verileceği merak ediliyor. Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye yatacak mı sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Peki, Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar ödenecek, kaç TL? İşte, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve son durum…

Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL ikramiye ödenecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar emekli ikramiyesi alacak, kaç TL?

SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi duyurdu.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL ikramiye ödenecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar emekli ikramiyesi alacak, kaç TL?

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, YOK MU, YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL ikramiye ödenecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar emekli ikramiyesi alacak, kaç TL?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Son Dakika Dul ve yetim maaşı alanlara 5.000 TL ikramiye ödenecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama! Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar emekli ikramiyesi alacak, kaç TL?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ YATACAK MI, ÖDENECEK Mİ?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi dul ve yetimleri de ilgilendiriyor. 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinden;

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75,

Dul olup çocuğu olanların yüzde 50,

Yetim olanların da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor.

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