SON DAKİKA: Emlak Konut’tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

EN DÜŞÜK TAKSİT NE KADAR OLACAK?

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, en düşük konut taksitinin ne kadar olacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da en düşük konut ücreti 1+1'ler için 5,8 milyon TL. En düşük taksit de 50 bin TL civarında olacak. Kampanyanın gidişatına göre yeni projeler de bu kampanyaya dahil olabilir." Dedi.

Erdem, kampanyanın detaylarından bahsederken, kredi bulmanın zor olduğu ve faizlerin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Erdem, "Bugün 1,29, 1,59 hatta 1,99'dan kredi bulmak imkansız. Benim bildiğim böyle başka bir kampanya da yok." diye konuştu.