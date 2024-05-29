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Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:28

SON DAKİKA: Emlak Konut'tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

Son dakika haberi: Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenler için yeni kampanyayı duyurdu. Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, düşük faizle ve daha uzun vadeyle konut satışı yapılacak kampanyayı açıkladı. Kampanya 16 projeyi kapsıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Emlak Konut’tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

Son dakika haberleri: Emlak Konut, 'Güvenli Yatırım Güvenli Gelecek Projesi'nin lansmanını gerçekleştirdi. 16 projede binlerce daire 1,29 faiz oranı ile satışa çıkarılacak. Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, büyük fırsatlar sunan kampanyaya dair merak edilen soruları yanıtladı.

SON DAKİKA: Emlak Konut’tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN YENİ KAMPANYA

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in detaylarını açıkladığı dev konut kampanyasında konut kredisi için yüzde 1,29 faiz ve 72 ay vade imkanı sunuluyor.

• Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.

• İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulunda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

• Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.

• Dördüncü ve son koşulda; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.

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SON DAKİKA: Emlak Konut’tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

EN DÜŞÜK TAKSİT NE KADAR OLACAK?

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, en düşük konut taksitinin ne kadar olacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da en düşük konut ücreti 1+1'ler için 5,8 milyon TL. En düşük taksit de 50 bin TL civarında olacak. Kampanyanın gidişatına göre yeni projeler de bu kampanyaya dahil olabilir." Dedi.

Erdem, kampanyanın detaylarından bahsederken, kredi bulmanın zor olduğu ve faizlerin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Erdem, "Bugün 1,29, 1,59 hatta 1,99'dan kredi bulmak imkansız. Benim bildiğim böyle başka bir kampanya da yok." diye konuştu.

SON DAKİKA: Emlak Konut’tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

"BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI, ÖNDEN TALEP TOPLANMADI"

Kampanya kapsamındaki sınırlı sayıdaki daireler için önden başvuru alınıp alınmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Erdem, "Elimizde sınırlı sayıda stok var. Biz önden bir talep toplamadık. Bugün itibarıyla vatandaşlarımız Emlak Konut ofislerinden bilgi alabilir, projelere başvurabilirler." dedi.

SON DAKİKA: Emlak Konut’tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

ALINAN DAİRE DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Kampanyadan yararlanarak projelerden ev satın alan vatandaşların taksit süresi içerisinde evlerini devretmesinde bir engel olup olmayacağı ile ilgili soru üzerine Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem şu yanıtı verdi:

Elimizde sınırlı stok var. 8 bine yakın bir stoktan bahsediyoruz. Ama biz bu proje kapsamında hepsini satmayı düşünmüyoruz. 3 bin talep gelirse karşılarız. Ama 8 bin talep gelirse düşünmemiz gerekir.

Bu bir sosyal konut projesi değil. Ancak günümüz koşullarında oldukça cazip bir kampanya. Bu projede devir konusunda bir yasak yok. Daha önce THY ile yapılan 430 bin konutlu proje gibi değil. Orada da vatandaşlar kendi aralarında noterde devir yaptılar, bunun bizle bir alakası yok.

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