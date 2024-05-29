SON DAKİKA: Emlak Konut’tan dev konut kampanyası! Yüzde 25 indirim: Faiz düştü, vade uzadı

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN YENİ KAMPANYA
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in detaylarını açıkladığı dev konut kampanyasında konut kredisi için yüzde 1,29 faiz ve 72 ay vade imkanı sunuluyor.
• Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.
• İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulunda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.
• Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.
• Dördüncü ve son koşulda; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.