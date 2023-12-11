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Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:23

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı 11 yılın dibinde

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" dedi.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı 11 yılın dibinde

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı 11 yılın dibinde

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: POLİTİKALARIN SONUÇLARINI ALIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" diyerek ödemeler dengesi, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.

Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep.

Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor.

Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi.

Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."

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SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı 11 yılın dibinde

TÜİK'in paylaşımı ise şöyle:

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı 11 yılın dibinde

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı 11 yılın dibinde

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,7 oldu.

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