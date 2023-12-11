SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı 11 yılın dibinde

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: POLİTİKALARIN SONUÇLARINI ALIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" diyerek ödemeler dengesi, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.

Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep.

Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor.

Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi.

Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."