Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:25
SPK, BofA'yı mercek altına aldı! O rapor kasıtlı mı yayınlandı? İki fiyat arasında işlem yapanlar incelenecek
Bank of America'nın (BofA), Erdemir raporunu bugünkü köşesinde değerlendirilen Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Düşünsenize, 2 yıl şirketin hiçbir toplantısına katılmadan rapor yazıyorsun. Onu yayınlıyorsun. Hissede binlerce yatırımcının parasıyla oynuyorsun" diyerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) BofA'nın bu raporu kasıtlı olarak piyasaya sunup sunmadığını incelediğini belirtti. Peki bundan sonra ne olacak? İşte Güngör'ün o yazısı...