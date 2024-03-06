SPK, BofA’yı mercek altına aldı! O rapor kasıtlı mı yayınlandı? İki fiyat arasında işlem yapanlar incelenecek

İşte Güngör'ün o yazısı:

Olacak iş değil… Sanırım, bir ilk… Hayır arada birkaç TL olsa 'hata payı' anlaşılabilir. Ama biri 17, diğeri 47… Aradaki farka bakar mısınız?

Bank of America'nın (BofA), Erdemir raporundan bahsediyorum. Biliyorsunuz, 29 Şubat'ta, 45 TL'nin üzerinde işlem gören Erdemir hisseleri için kurum hedef fiyatını 17 liraya düşürdü. Hisse o gün yüzde 3 düştü. Erdemir o gün tepkisini koydu. OYAK Maden Metalurji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu, yazılı bir açıklama yapıp, raporu yazan analistin son iki yılda şirketin hiçbir yatırımcı sunumuna, konferansına veya analist brifingine katılmadığını söyledi. Başoğlu, "Rapora katılmıyoruz" dedi.