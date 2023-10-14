TAB GIDA HALKA ARZ OLUYOR | TALEP TOPLAMA TARİHLERİ DUYURULDU! TAB Gıda bünyesinde hangi şirketler yer alıyor, hisse fiyatı kaç TL??

Tarihin en büyüğü olarak adlandırılan yeni bir halka arz geliyor. TAB Gıda halka arz bünyesinde binlerce şirket bulunduruyor. Yatırımcıların dikkatini çeken yeni halka arzda, hisse fiyatı, eşit mi oransal mı gibi unsurlar merak ediliyor. Peki, TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, halka arz büyüklüğü kaç? İşte, son dakika ayrıntıları...