Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:30
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
11:30
TAB GIDA HALKA ARZ OLUYOR | TALEP TOPLAMA TARİHLERİ DUYURULDU! TAB Gıda bünyesinde hangi şirketler yer alıyor, hisse fiyatı kaç TL??
TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı duyuruldu. Yapılan duyurudan sonra yatırım yapmak isteyen kişiler "TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, kaç Lot verir" sorularına yanıt arıyor. 1500 şirketi bünyesinde bulunduran firma için, halka arz fiyat aralığı görenleri şaşırttı. Eşit dağıtım yapacak olan şirket için halka arz bilgileri merak ediliyor. Peki, TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, halka arz büyüklüğü kaç? İşte, tüm merak edilenler...