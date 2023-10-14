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Haberler Fotohaber TAB GIDA HALKA ARZ OLUYOR | TALEP TOPLAMA TARİHLERİ DUYURULDU! TAB Gıda bünyesinde hangi şirketler yer alıyor, hisse fiyatı kaç TL??
Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:30

TAB GIDA HALKA ARZ OLUYOR | TALEP TOPLAMA TARİHLERİ DUYURULDU! TAB Gıda bünyesinde hangi şirketler yer alıyor, hisse fiyatı kaç TL??

TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı duyuruldu. Yapılan duyurudan sonra yatırım yapmak isteyen kişiler "TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, kaç Lot verir" sorularına yanıt arıyor. 1500 şirketi bünyesinde bulunduran firma için, halka arz fiyat aralığı görenleri şaşırttı. Eşit dağıtım yapacak olan şirket için halka arz bilgileri merak ediliyor. Peki, TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, halka arz büyüklüğü kaç? İşte, tüm merak edilenler...

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? Bünyesinde 1500 şirket bulunduran TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, halka arz büyüklüğü kaç?

Tarihin en büyüğü olarak adlandırılan yeni bir halka arz geliyor. TAB Gıda halka arz bünyesinde binlerce şirket bulunduruyor. Yatırımcıların dikkatini çeken yeni halka arzda, hisse fiyatı, eşit mi oransal mı gibi unsurlar merak ediliyor. Peki, TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, halka arz büyüklüğü kaç? İşte, son dakika ayrıntıları...

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? Bünyesinde 1500 şirket bulunduran TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, halka arz büyüklüğü kaç?

TAB GIDA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU!

TAB Gıda halka arzda, talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Eşit dağıtım yapacak olan şirket, TABGD bist koduyla, Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Tab Gıda halka arz detayları şu şekilde;

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TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? Bünyesinde 1500 şirket bulunduran TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, halka arz büyüklüğü kaç?

TAB GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Açıklık: %20,09

Halka Arz Büyüklüğü: 6,8 Milyar TL

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? Bünyesinde 1500 şirket bulunduran TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, halka arz büyüklüğü kaç?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (3120 TL).

2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (2470 TL).

2.5 Milyon katılım ~ 16 Lot (2080 TL).

2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (1820 TL).

3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (1560 TL).

3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (1430 TL).

4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (1300 TL).

4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1170 TL).

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN? Bünyesinde 1500 şirket bulunduran TAB Gıda talep toplama tarihleri ne zaman, halka arz büyüklüğü kaç?

TAB GIDA HANGİ ŞİRKETLERİ BÜNYESİNDE BULUNDURUYOR?

TAB Gıda, Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker ve BTA gibi Türkiye'nin ve dünyanın en güvenilir markalarıyla birlikte çalışmaktadır.

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