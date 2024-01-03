TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
13:14
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 yılın ardından tekrar TL depo alım ihalesi düzenlemeye başladı. Merkez Bankası bugüne kadar 7 adet TL depo alım ihalesi düzenledi. İlk iki TL depo alım ihalesi 80 milyar lira, 3. TL depo alım ihalesi 60 milyar lira, 4. TL depo alım ihalesi 40 milyar lira, 5. TL depo alım ihalesi 30 milyar lira, 6. TL depo alım ihalesi 50 milyar TL, 7. TL depo alım ihalesi de 60 milyar TL ile açıldı. Peki TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası bu aracı uygulayarak neyi hedeflemektedir? İşte detaylar…