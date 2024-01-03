Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi
Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:14

TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 yılın ardından tekrar TL depo alım ihalesi düzenlemeye başladı. Merkez Bankası bugüne kadar 7 adet TL depo alım ihalesi düzenledi. İlk iki TL depo alım ihalesi 80 milyar lira, 3. TL depo alım ihalesi 60 milyar lira, 4. TL depo alım ihalesi 40 milyar lira, 5. TL depo alım ihalesi 30 milyar lira, 6. TL depo alım ihalesi 50 milyar TL, 7. TL depo alım ihalesi de 60 milyar TL ile açıldı. Peki TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası bu aracı uygulayarak neyi hedeflemektedir? İşte detaylar…

TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararının ardından 7 adet TL depo alım ihalesi düzenledi. Peki TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası neden 17 yılın ardından TL depo alım ihalesi düzenledi? İşte detaylar...

TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

MERKEZ BANKASI 17 YILIN ARDINDAN TL DEPO ALIM İHALESİ YAPTI

Merkez Bankası 2023 yılının son faiz kararını açıkladıktan sonra parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu.

En son yaklaşık 17 yıl önce düzenlenen TL depo alım ihalesi, ilk 22 Aralık 2023'te 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere açıldı.

İhalede teklif edilen tutar 193 milyar 853 milyon lira olurken, gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 800 bin lira oldu.

İhalede minimum faiz oranı yüzde 41,5, maksimum faiz oranı yüzde 42,4, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

MERKEZ BANKASI TOPLAMDA BEŞ ADET TL DEPO ALIM İHALESİ DÜZENLEDİ

TCMB, 25 Aralık 2023'te 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere 2. TL depo alım ihalesini açtı.

İhalede teklif edilen tutar 101 milyar 953 milyon lira olurken gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,99, maksimum faiz oranı yüzde 42,39, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

3. TL DEPO ALIM İHALESİ 60 MİLYAR LİRA İLE AÇILDI

TCMB, 26 Aralık 2023'te 60 milyar lira ile sınırlı olmak üzere 3. TL depo alım ihalesini açtı.

İhalede teklif edilen tutar 130 milyar 263 milyon lira olurken gerçekleşen tutar 59 milyar 999 milyon 800 bin lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı yüzde 42,35, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,27 olarak ilan edildi.

TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

4. TL DEPO ALIM İHALESİ 40 MİLYAR LİRA İLE AÇILDI

TCMB, 27 Aralık 2023'te 40 milyar lira ile sınırlı olmak üzere 4. TL depo alım ihalesini açtı.

İhalede teklif edilen tutar 82 milyar 573 milyon lira olurken gerçekleşen tutar 40 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 42, maksimum faiz oranı yüzde 42,29, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,23 olarak ilan edildi.

SON DAKİKA