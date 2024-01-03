TL depo alım ihalesi nedir? Merkez Bankası 7. ihaleyi düzenledi

MERKEZ BANKASI 17 YILIN ARDINDAN TL DEPO ALIM İHALESİ YAPTI

Merkez Bankası 2023 yılının son faiz kararını açıkladıktan sonra parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu.

En son yaklaşık 17 yıl önce düzenlenen TL depo alım ihalesi, ilk 22 Aralık 2023'te 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere açıldı.

İhalede teklif edilen tutar 193 milyar 853 milyon lira olurken, gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 800 bin lira oldu.

İhalede minimum faiz oranı yüzde 41,5, maksimum faiz oranı yüzde 42,4, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.