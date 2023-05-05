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Haberler Fotohaber TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:54

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi için zam pazarlığı sürüyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza aşamasına çok yaklaştı. Bakan Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş görüşmesi bugün gerçekleşecek. Bu noktada Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Kamu işçisi zam oranı için gözler Bakan Bilgin'den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, son açıklamasında isteklerinin 15 bin TL olduğunu belirtmişti. Peki, Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak, yüzde kaç? İşte konu hakkında merak edilenler…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kamu işçileri Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek açıklamalara odaklandı. Bakan Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş kamu işçisi zam oranını netleştirmek üzere bugün görüşecek. Bu noktada 700 bin kamu işçisi gözlerini Bakan Bilgin'den gelecek açıklamalara çevirdi. TÜRK-İş Başkanı Atalay, kamu işçi zammı için yaptığı son açıklamada ''Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." demişti. Peki, Toplu sözleşme ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak? İşte, 2023 Toplu İş Sözleşmesi son dakika haberleri ile kamu işçisi zam oranı son durum gelişmeleri…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

SON DAKİKA: TARİH VERİLDİ! KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı için son aşamaya gelindi. Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi bugün belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş ve Hak-İş bugün saat 14:30'da görüşme gerçekleştirecek.

Görüşme sonrasında ortak mutabakatla zammın açıklanması bekleniyor.

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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

BAKAN BİLGİN'DEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI!

Kamu işçileri zammı için son düzlüğe girildi. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili merak edilen tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katıldı.

Bakan Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız"

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI İÇİN SON TEKLİFLER: KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Arslan, yaptığı açıklamada "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konu ile ilgili son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.

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