TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi için zam pazarlığı sürüyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza aşamasına çok yaklaştı. Bakan Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş görüşmesi bugün gerçekleşecek. Bu noktada Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Kamu işçisi zam oranı için gözler Bakan Bilgin'den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, son açıklamasında isteklerinin 15 bin TL olduğunu belirtmişti. Peki, Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak, yüzde kaç? İşte konu hakkında merak edilenler…