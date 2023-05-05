TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisi zam oranı için kritik gün! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

BAKAN BİLGİN'DEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI!

Kamu işçileri zammı için son düzlüğe girildi. 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili merak edilen tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katıldı.

Bakan Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız"