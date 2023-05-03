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Haberler Fotohaber TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:46

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son aşamaya gelindi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçinin zam pazarlığı için görüşmeler sürüyor. Zam pazarlığında son durumu merak edenler Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam oranı için yeni teklifi açıkladı. Peki, Kamu işçilerine Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçi Toplu İş Sözleşmesi zammı için alınacak karara odaklandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip edilirken TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında gelinen aşama hakkında bilgi verdi. Gözler ise hükümetin yeni kamu işçi zammı teklifine çevrildi. Peki, Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı, maaşları ne kadar olacak? İşte, 2023 Toplu İş Sözleşmesi son dakika haberleri ile kamu işçisi zam oranı son durum gelişmeleri…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek son dakika açıklamarını yakından takip ediyor. Hükümetin kamu işçisi zam teklifini kısa zaman içerisinde yenileyerek yükseltmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı.

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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Atalay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde belirli bir aşamaya gelindi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR OLACAK, BELLİ Mİ?

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürüyor.

Bu noktada kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği protokol kapsamında hükümetten gelecek yeni teklif bekleniyor.

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