TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Zam pazarlığı son aşamada! Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son aşamaya gelindi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçinin zam pazarlığı için görüşmeler sürüyor. Zam pazarlığında son durumu merak edenler Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam oranı için yeni teklifi açıkladı. Peki, Kamu işçilerine Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler…