Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: (MARBL) Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:46

Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: (MARBL) Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Tureks Turunç halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. "MARBL" halka arz sonuçlarına göre katılımcılarına 22-23 lot verdi. Yatırımcılar ise firmanın borsada işlem göreceği tarihi merak ediyor. Peki, Tureks Turunç Madencilik (MARBL) halka arz borsada işlem görmeye başladı mı, ne zaman işlem görecek? İşte, Tureks Turunç Madencilik halka arz borsa işlem tarihi

Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: MARBL Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi sorgulanıyor. 2- 3 Kasım tarih aralığında gerçekleşen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sermaye artırımı, halka arz büyüklüğü ve pay dağıtım şekli paylaşılmıştı. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Tureks Turunç (MARBL) borsa işlem tarihi

Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: MARBL Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ DETAYLARI
"MARBL" bist koduyla, Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemleri 2- 3 Kasım tarih aralığında gerçekleşti.

Halka Arz Yöntemi: Borsa Birincil Piyasada Satış ( 10,97 TL) – Eşit Dağıtım

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Sermaye: 180.000.000 TL Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye: 228.600.000 TL Nominal

Sermaye Artırımı: 48.600.000 TL Nominal

Ortak Satış: 10.376.404. TL Nominal

Halka Arz Edilen Hisse Adedi: 58.976.404 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü: 646.971.152 TL

Halka Açıklık Oranı: 25,80 %

Satmama Taahhüdü: Şirket ve Ortaklar için 1 yıl

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: MARBL Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30'da 22-23 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.

Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: MARBL Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tureks Turunç Madencilik'in bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: MARBL Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?


SON DAKİKA