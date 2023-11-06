Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:46

Tureks Turunç Madencilik borsa işlem tarihi TIKLA sorgula: (MARBL) Tureks Turunç borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Tureks Turunç halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. "MARBL" halka arz sonuçlarına göre katılımcılarına 22-23 lot verdi. Yatırımcılar ise firmanın borsada işlem göreceği tarihi merak ediyor. Peki, Tureks Turunç Madencilik (MARBL) halka arz borsada işlem görmeye başladı mı, ne zaman işlem görecek? İşte, Tureks Turunç Madencilik halka arz borsa işlem tarihi…