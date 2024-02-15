Türkiye ile Macaristan arasında hedefe ulaşılıyor: İmzalar atıldı! Teknoloji-Enerji-Ticaret-Sanayi...

ETOK/JETCO MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Türkiye-Macaristan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol, Bakan Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından imzalandı.
Bolat, Bakanlıktaki imza töreninde, 18 Aralık 2023'te Budapeşte'de gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda bu ülkeyle stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.
"Türkiye-Macaristan Kültür Yılı"nın açılış töreninin gerçekleştirildiğini ifade eden Bolat, 2025'in iki ülkenin liderlerince "Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı" ilan edildiğini söyledi.
Ülkeler arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu'nun 2022 yılında kurulduğunu dile getiren Bolat, "Amacımız, ekonomik yatırım ve ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve ilerletmek. Bu anlamda ele alınacak ve kararlaştırılacak mekanizmalar JETCO toplantılarında belirlenecektir." dedi.