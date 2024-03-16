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Haberler Fotohaber Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı
Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:01

Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı

Terminal İstanbul projesinin İstanbul'u bilişim ve yüksek teknoloji dünyasının önemli bir merkezi haline getireceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ve Türksat 6A'nın son durumu hakkında da bilgi verdi. 5G ile ilgili çalışmalar devam ederken bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6A'dır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacak" dedi.

Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G altyapıları için kritik öneme sahip, 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştirdiklerini belirterek, "Akıllı fabrika uygulamaları, özel endüstriyel mobil şebekeler, 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat gibi, çok sayıda yenilikçi projeye de imza attık. Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6A'dır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacak." şeklinde konuştu.

Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı

'İSTANBUL DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İLK 20 GİRİŞİMCİLİK ŞEHRİNDEN BİRİ OLACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Terminal İstanbul projesi ile İstanbul'un binlerce girişimciye ev sahipliği yapan bir çekim merkezi olacağını vurguladı. Uraloğlu, "Terminal İstanbul projesi ile İstanbul Atatürk Havalimanımız artık; ülkemizin en büyük teknoparkı olarak dijital dönüşüm ve teknoloji gelişiminde ülkemizin amiral gemisi olacak. İstanbul'un dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri olmasını sağlayacaktır." dedi.

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Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Terminal İstanbul Tanıtım toplantısında konuştu. Terminal İstanbul projesinin İstanbul'u bilişim ve yüksek teknoloji dünyasının önemli bir merkezi haline getireceğini belirten Uraloğlu, "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bugün bilgi üretmeyen, ürettiği bilgiyi ürüne dönüştüremeyen ülkelerin gelişmeleri artık mümkün değil. Bunun için dijital toplum olmalı ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamalıyız. Dijital toplum, sadece internet erişimine sahip olmayı değil, aynı zamanda dijital becerilere sahip bireylerin ve işletmelerin var olduğu bir toplumu da ifade ediyor." dedi.

Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı

Bakan Uraloğlu, dijital okuryazarlığın da bu noktada son derece önemli olduğunu belirterek, İnternet dünyasında karşılaştığı bilgileri güvenilir kaynaklardan teyit ederek, hakikatin ve gerçeğin peşinde, bilinçli bir kullanıcı olmanın her zamankinden daha hayati bir önem arz etmekte olduğunun altını çizdi.

Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı

94 MİLYON İNTERNET ABONESİ

Özellikle Kovid 19 pandemi sürecinde yaşanılan zorluklarda, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anımsatan Uraloğlu, "İşe ve okula gitmeden uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi. Ülkemizin dijital altyapısının gücü sayesinde pandemi sürecini kolayca geride bırakabildik. Ancak süreç herkesin, eşit ve güvenli bir şekilde dijital dünyaya erişim sağlayabilmesi için, daha çok çalışmamız gerektiğini de ortaya koydu. Bu kapsamda da ülkemiz genişbant altyapısının yaygınlaştırılması ve fiber altyapının güçlendirilmesi gibi stratejik adımlarla hizmetlerin daha hızlı ve güvenilir olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün yaklaşık 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam; 94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık." açıklamasında bulundu.

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