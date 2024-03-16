Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
16:01
Türksat 6A uzayda yerini alacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G teknolojisi hazırlıklarına başlandı
Terminal İstanbul projesinin İstanbul'u bilişim ve yüksek teknoloji dünyasının önemli bir merkezi haline getireceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ve Türksat 6A'nın son durumu hakkında da bilgi verdi. 5G ile ilgili çalışmalar devam ederken bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6A'dır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacak" dedi.