ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESİ! Bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz faturası hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ne zaman?

Ücretsiz ve diğer bir adıyla bedava doğalgaz müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurgularken aynı zamanda konutlardaki 20 milyona yakın abonenin belirlenen tarih sonrası gelen ilk faturası da "0" olacak. Bu noktada ise binlerce vatandaş "Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı? Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte vatandaşların merakla araştırdığı o detaylar.