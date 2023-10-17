Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? (VRGYO) Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?

Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:03

Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama başladı mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzın hisse fiyatları, dağıtım şekli, büyüklüğü ve talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "Vera Konsept halka arz kaç lot verir?" sorusuna yanıt aramakta. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu VRGYO halka arzın açıklığı %26.83 olarak belirlenirken, 867 milyon TL'lik halka arz büyüklüğü bulunuyor. Peki, Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? İşte, konu hakkında detaylar