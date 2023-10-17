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Haberler Fotohaber Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? (VRGYO) Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:03

Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? (VRGYO) Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?

Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama başladı mı sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzın hisse fiyatları, dağıtım şekli, büyüklüğü ve talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "Vera Konsept halka arz kaç lot verir?" sorusuna yanıt aramakta. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu VRGYO halka arzın açıklığı %26.83 olarak belirlenirken, 867 milyon TL'lik halka arz büyüklüğü bulunuyor. Peki, Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda? İşte, konu hakkında detaylar

Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? VRGYO Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?

Vera Konsept halka arz talep toplama işlemi başlıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz eşit dağıtım şeklinde dağıtılacakken, 867 milyon TL'lik büyüklüğe sahip halka arzın açıklığı %26.83 olarak belirlendi. Bu noktada yatırımcılar, "Vera Konsept halka arz kaç lot verir?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Vera Konsept halka arz hangi bankalarda, ne zaman? İşte, detaylar

Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? VRGYO Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?

VERA KONSEPT HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130 lira ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Vera Konsept halka arz talep toplama 18 - 19 - 20 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

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Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? VRGYO Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 1.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (362 TL)

- 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (299 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (236 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (205 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (189 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (173 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (157 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (142 TL)

Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? VRGYO Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?

VERA KONSEPT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.

Vera Konsept halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? VRGYO Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda, hisse fiyatı ne kaadar?

VERA KONSEPT BORSA KODU NEDİR?
Vera Konsept Gayrimenkul hissesinin borsa kodu VRGYO'dur.

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