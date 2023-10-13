Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vera Konsept Gayrimenkul 'nin halka arzına onay verdi. Bilindiği üzere hisselerini yatırımcılara açmak isteyen şirketler SPK onayı ile paylarını satışa çıkarıyor. Borlease Otomotiv ve Mhr Gayrimenkul'ün talep toplama işlemeri devam derken halka arz takvimi ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse kodu ve fiyatı ne? İşte detaylar…