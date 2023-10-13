Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

Vera Konsept halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vera Konsept Gayrimenkul 'nin halka arzına onay verdi. Bilindiği üzere hisselerini yatırımcılara açmak isteyen şirketler SPK onayı ile paylarını satışa çıkarıyor. Borlease Otomotiv ve Mhr Gayrimenkul'ün talep toplama işlemeri devam derken halka arz takvimi ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse kodu ve fiyatı ne? İşte detaylar…

Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Vera Konsept'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar, "Vera Konsept halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne" sorularına yanıt arıyor. Peki, Vera Konsept halka arz ne zaman bitiyor, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, tüm merak edilenler...

Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

VERA KONSEPT HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130 lira ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Vera Konsept halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

VERA KONSEPT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.

Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

VERA KONSEPT BORSA KODU NEDİR?
Vera Konsept Gayrimenkul hissesinin borsa kodu henüz açıklanmadı.

Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

VERA KONSEPT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Vera Konsept Halka arz 55.000.000 lot verecek.

SON DAKİKA