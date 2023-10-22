Vera Konsept (VRGYO) borsada ne zaman işlem görecek? Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Giriş Tarihi: 22.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 10:00

Vera Konsept halka arz sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarını meşgul ediyor. İşte, Vera halka arz sonuçları ve "VRGYO borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…