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Haberler Fotohaber Vera Konsept (VRGYO) borsada ne zaman işlem görecek? Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 22.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 10:00

Vera Konsept (VRGYO) borsada ne zaman işlem görecek? Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Vera Konsept halka arz sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarını meşgul ediyor. İşte, Vera halka arz sonuçları ve "VRGYO borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…

Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Vera Konsept borsada ne zaman işlem görecek?

Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere, 15,78 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve şirket 18-19-20 Ekim tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz oldu. Peki, Vera Konsept Otomotiv halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Vera Konsept borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar…

Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Vera Konsept borsada ne zaman işlem görecek?

VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vera Konsept GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 18-19-20 Ekim tarihleri arasında talep topladı. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 15,78 TL'den halka arz edildi.

Vera GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot verdiği halka az sonuçları ile belli olacak.

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Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Vera Konsept borsada ne zaman işlem görecek?

BORLEASE OTOMOTİV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Vera Konsept 'in halka arz sonuçlarının 23 Ekim tarihinde açıklanması halinde 25-26 Ekim tarihleri arasında borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Vera Konsept borsada ne zaman işlem görecek?

VERA KONSEPT HALKA ARZ OLDU!

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz hakkında merak edilenler...

Vera Konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç lot verdi? Vera Konsept borsada ne zaman işlem görecek?

VERA KONSEPT HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERDİ?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz talepleri 18-19-20 Ekim tarihleri arasında alındı. Şirket, hissesi 15,78 TL'den halka arz edildi.

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