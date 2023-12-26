Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı: İstanbul Yarısı Bizden kampanyası desteği ne kadar, kaç TL, şartları neler?

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

"Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbul'da her bir bağımsız bölümün dönüşümü için;

700 bin lira hibe

700 bin lira kredi

100 bin lira da tahliye desteği olmak üzere Toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak.