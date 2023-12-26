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Haberler Fotohaber Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı: İstanbul Yarısı Bizden kampanyası desteği ne kadar, kaç TL, şartları neler?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 12:20

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı: İstanbul Yarısı Bizden kampanyası desteği ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceklerini açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı paylaşımı ile İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası ayrıntıları belli oldu. Şimdi megakentte evi olan vatandaşlar, İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı araştırması yapıyor. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularının yanıtı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da uygulanacak Yarısı Bizden kampanyası kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek verileceğini açıklamıştı. Kampanya kapsamında verilecek kredilerin ödemesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak olup ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı paylaşımı ile kampanya detayları netleşti. Peki, İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı hakkında tüm merak edilenler…

Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL YARISI BİZDEN KAMPANYASI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da uygulanacak yarısı bizden kampanyasıyla açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan kampanya kapsamında verilecek krediyle ilgili olarak ise "Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir" dedi.

Kampanya ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan paylaşım geldi.

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Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

"Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbul'da her bir bağımsız bölümün dönüşümü için;

700 bin lira hibe

700 bin lira kredi

100 bin lira da tahliye desteği olmak üzere Toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak.

Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

350 BİN KONUT YENİLENECEK! İLK ETAPTA 70 BİN EV DÖNÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yol haritasını açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 350 bin konut yenilenecek. Rezerv alanlarda ise 400 bin konut yapılarak şehre 100 bin yeni sosyal konut kazandırılacak.

İlk etapta yüzde 100 anlaşmanın sağlandığı 70 bin bağımsız bölüm dönüşecek. Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek.

Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak.

Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAHÇELİEVLER İLK SIRADA

Sağlıksız yapı stoku ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe. 51 bin 934 bağımsız bölüm bulunan 27 bin 500 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış durumda.

Toplam yapı stokunun yüzde 80'i 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ve Avcılar'da da talep yüksek.

Bağcılar'da 26 bin 500, Güngören'de 21 bin, Üsküdar'da 19 bin, Fatih'te 16 bin, Avcılar'da 14 bin başvuru yapıldı. Başakşehir'de 400, Çatalca'da 200, Şile'de 150, Adalar'da 87 başvuru var. Yüzde 100 anlaşmanın olduğu yer ise Bağcılar...

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