Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı: İstanbul Yarısı Bizden kampanyası desteği ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceklerini açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı paylaşımı ile İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası ayrıntıları belli oldu. Şimdi megakentte evi olan vatandaşlar, İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı ve ödeme planı araştırması yapıyor. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası desteği ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.