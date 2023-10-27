Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:08

Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi

Hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilirken, yeni talep toplama işlemleri için yatırımcılar bekleyişe geçti. Geçtiğimiz ay, Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim borsada işlem görmüştü. Ekim ayının sonuna gelirken, halka arz takvimi Kasım 2023 yatırımcıların gündeminde. Peki, yeni halka arz ne zaman?