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Haberler Fotohaber Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:08

Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi

Hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilirken, yeni talep toplama işlemleri için yatırımcılar bekleyişe geçti. Geçtiğimiz ay, Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim borsada işlem görmüştü. Ekim ayının sonuna gelirken, halka arz takvimi Kasım 2023 yatırımcıların gündeminde. Peki, yeni halka arz ne zaman?

Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi

Yeni halka arz tarihleri araştırılıyor. En son Vera Konsept ve Tab Gıda halka arz talep toplama işlemleri sona erip borsada işlemlere başladı. Bu ay Borlease, Mhr Gayrimenkul, Vera Konsept, Tab Gıda, Dofer Yapı ve Meka Beton halka arzları tamamlandı. İşte, Kasım 2023 halka arz takvimi

Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi

YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şu anlık yeni halka arz bulunmuyor. Halka arz edilecek şirketler SPK tarafından onaylanınca haberimize ekleyeceğiz.

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Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi

BİTEN HALKA ARZLAR EKİM 2023

-Meka Beton,

-Dofer yapı,

-Borlease Otomotiv,

-Mhr Gayrimenkul,

-Vera Konsept,

-Tab Gıda

Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi

Eylül ayında sona eren halka arzlar;

21 - 22 Eylül 2023 Simit Sarayı

14-15 Eylül 2023 - Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

14-15 Eylül 2023 - Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

Yeni halka arz ne zaman, hangi şirket halka arz edilecek? Tab Gıda ve Vera Konsept işlemleri sona erdi! İşte SPK ile 2023 Kasım halka arz takvimi güncel listesi

13-14-15 Eylül 2023 - Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

6-7-8 Eylül 2023 - Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

5-6 Eylül 2023 - Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

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