Yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Artık dijital olarak yapılabilecek

"GEÇEN YIL YAKLAŞIK 307 BİN VATANDAŞA HİZMET VERDİK"
Bakanlığın yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunduğu hizmetlere değinen Işıkhan, 29 ülkede bulunan 57 yurt dışı birimleriyle geçen yıl yaklaşık 307 bin vatandaşa hizmet verdiklerini bildirdi.
Işıkhan, sundukları hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik yoğun mesai harcadıklarını belirterek devletin vatandaşlara sağladığı hizmetlerin bilişim teknolojilerindeki değişim hızına ayak uydurmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların bürokratik işlemler için Türkiye'ye gelerek zahmet çekmelerini istemediklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu vesileyle buradan sizlere bir müjde de vermek istiyorum, bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündemlerimiz arasında yer almaktadır."