Yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Artık dijital olarak yapılabilecek

"TÜRK DİASPORASI SON 21 YILDA GÜÇLENDİ"

Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmasında, bir yandan yurt dışında bulunan vatandaşların çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki hak ve menfaatlerini korurken, diğer taraftan yurt dışındaki Türk iş gücünün istihdamına yönelik işlemler yürüttüklerini söyledi.

Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkiler yürüttüklerini bildiren Işıkhan, ikili ve çok taraflı anlaşmaların müzakere ve uygulanma süreçlerini de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Işıkhan, Türkiye'nin, vatandaşlar ve kardeş topluluklarla irtibat ve ilişkilerini son 21 yılda Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun ve samimi bir noktaya taşıdığını belirterek Türk diasporasının da son 21 yılda güçlendiğini ve öz güven kazandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan'dan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjde | Video