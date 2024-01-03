Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:37
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından birçok ödeme güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranlara göre emeklinin alacağı zam oranı da kesinleşti. Bu noktada milyonlarca emekli zamlı maaşların ödenme tarihini ve ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri...