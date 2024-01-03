Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Enflasyon rakamları için geri sayım son buldu. TÜİK tarafından açıklanan oranlar ile emekli ve memur zammı güncellendi. Bu değişim sonucunda emekliler ödemelerini ve farkları ne zaman alacak yakından takip ediyor. TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. Bu noktada emeklilere %37.57 oranında zam yapılacak. İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşının hesaba geçeceği tarih...