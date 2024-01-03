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Haberler Fotohaber Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:37

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından birçok ödeme güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranlara göre emeklinin alacağı zam oranı da kesinleşti. Bu noktada milyonlarca emekli zamlı maaşların ödenme tarihini ve ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Enflasyon rakamları için geri sayım son buldu. TÜİK tarafından açıklanan oranlar ile emekli ve memur zammı güncellendi. Bu değişim sonucunda emekliler ödemelerini ve farkları ne zaman alacak yakından takip ediyor. TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. Bu noktada emeklilere %37.57 oranında zam yapılacak. İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşının hesaba geçeceği tarih...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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