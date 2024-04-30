Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Kamu bankaları emekli promosyonu ödemeleri Mayıs ayı için araştırılıyor. Ziraat Bankası emekli maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemelerinin tutarı alınan maaşa göre değişiyor. Mayıs ayına girilirken zamlı promosyon tutarları maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…