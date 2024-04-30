Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Giriş Tarihi: 30.04.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
16:14
Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları 2024 Mayıs ayı için araştırılmaya başlandı. Emekli vatandaşlara ek gelir niteliğindeki emekli promosyonları ödenmeye devam ediyor. Kamu bankaları promosyon ödemeleri 12 bin TL'yi buluyor. Maaşını kamu bankalarından Ziraat'e taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri ve başvuru şartları için araştırmalar yapıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, maaş nasıl taşınır? İşte detaylar…