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Haberler Fotohaber Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 16:14

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları 2024 Mayıs ayı için araştırılmaya başlandı. Emekli vatandaşlara ek gelir niteliğindeki emekli promosyonları ödenmeye devam ediyor. Kamu bankaları promosyon ödemeleri 12 bin TL'yi buluyor. Maaşını kamu bankalarından Ziraat'e taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri ve başvuru şartları için araştırmalar yapıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, maaş nasıl taşınır? İşte detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Kamu bankaları emekli promosyonu ödemeleri Mayıs ayı için araştırılıyor. Ziraat Bankası emekli maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemelerinin tutarı alınan maaşa göre değişiyor. Mayıs ayına girilirken zamlı promosyon tutarları maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu miktarı…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yer alan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

''SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.''

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri! 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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